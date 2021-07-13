إزالة لافتة المهدي المنتظر من واجهة منزل المدعي بالغربية

أزال أقارب مدعى المهدي المنتظر، بمركز قطور، بمحافظة الغربية، « م. م. ح» لافتة المهدي المنتظر التي وضعها على باب المنزل، وطالب أقارب المتهم بتمزيق اللافتة.

جاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، القبض على المتهم، للتحقيق معه لاتهامه بالإساءة للإسلام من خلال ترويج أفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى والادعاء أنه المهدي المنتظر.

وقال نجله «عبدالله»، أن والده يعمل محفظ للقرآن الكريم منذ 40 عاما، وله كتاب في مسجد العابد أحد أكبر المساجد في مركز قطور، ومعروف بين أهل المنطقة بالسمعة الطيبة وحسن الأخلاق.

وأشار نجل مدعي المهدي المنتظر بمركز قطور بمحافظة الغربية، أن والده يعاني من أزمة نفسية بسبب غلق الكتاب منذ انتشار فيروس كورونا، وجلوسه في المنزل، وأصبح بدون عمل بعد ما كان محفظا للقرآن الكريم في أحد أكبر المساجد بمركز قطور، على مدار 40 عاما، وأصبح يعاني من أزمة مالية ونفسية.

وأوضح نجله أن جلوسه في المنزل دفعه لقراءة كتب عن المهدي المنتظر والمسيح الدجال وعلامات الساعة ويوم القيامة، وبدأت تظهر عليه حركات وأمور نفسية، وصدق أوهامه أنه المهدي المنتظر، وفوجئنا جميعا بوضعه لافتة على باب المنزل أنه المهدي المنتظر.

وكشف مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية، أن المتهم استخدم صفحات التواصل الاجتماعي على موقع «فيسبوك»، يدعي أنه محفظ للقرآن الكريم، وأنه «المهدي المنتظر»، و«نحن في زمن المسيح الدجال»، وأن «أعوان الدجال» يطاردونه، ويقفون في طريقه لاعاقته عن نشر الإسلام.

وأوضح المسؤول الأمني أن أجهزة الأمن تتبعت صفحة «الفيسبوك»، التي يديرها المتهم، وتبين أن الشخص يدعى «محمد م. ح.»، مقيم بمركز قطور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.