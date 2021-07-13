«الاتصالات»: الانتهاء من رقمنة 300 مليون وثيقة حكومية قبل نوفمبر

أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جرى الانتهاء من رقمنة نحو 65 مليون ورقة من الوثائق الحكومية، لافتًا إلى أن التحول الرقمي يستهدف تطوير الخدمات المقدمة إلى الجمهور، وأن العاصمة الإدارية الجديدة هي الأيقونة التي ستنقل الحكومة كلها إلى مكان واحد، وستكون حكومة لا ورقية وتعمل بشكل منمط وقياسي.

وأضاف «العطار» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «مصر تتحول إلى دولة حديثة وتدار كما تدار الدول المتقدمة، وسننتهي من رقمنة 300 مليون ورقة قبل نوفمبر المقبل، حتى تنتقل الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية للعمل دون أوراق».

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن بوابة مصر الرقمية ستشهد صرف خدمات التأمينات والمعاشات، لافتًا إلى أن خدمات التوثيق تحسنت، كما أن خدمات التموين على البوابة تستحوذ على 65% من معاملات التموين كافة.

وأكد أن كل قطاعات الدولة تعمل سويا حتى تستطيع تقديم الخدمات المميزة للمواطنين، لافتًا إلى أن التحول إلى نظم الحوكمة جزء من التحول الرقمي: «كل مواطن سيعرف حقوقه وواجباته، وسيكون من السهل على الدولة التعرف على كل من يحاول التعدي على حقوقها وحقوق الآخرين».

وتابع «العطار»: «نأمل في تسجيلا مبنى وشقة في مصر على خريطة ونمنحها الرقم الموحد، وبدأنا هذه المنظومة في الصعيد، حتى تكون منظومة التسجيل وإصدار التراخيص سهلة، وبالتالي يجرى حفظ المواطنين».