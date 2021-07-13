تفاصيل انتحار شخص قفزا من طابق مستشفى بكفر الشيخ: سرق متعلقات الأطباء

لقي شخص مجهول في العقد الثالث من عمره، مصرعه أثناء محاولته سرقة متعلقات ومبالغ مالية من استراحة الأطباء بالطابق الرابع من مستشفى كفر الشيخ الجامعي، حيث اكتشف أحد الأطباء المناوبين الواقعة، فقام بمطاردته، ولكنه قفز من شرفة غرفة بالطابق الثالث بالمستشفى، وفارق الحياة على الفور، طبقاً للمعلومات الأولية عن الحادث.

وكان اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً ، بورود إشارة من مأمور قسم أول كفر الشيخ، العميد أشرف النويشي، بورود بلاغاً من إدارة مستشفى كفر الشيخ الجامعي، بقيام أحد الأطباء ويدعى« إبراهيم.إ»، طبيب مقيم بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، باكتشافه وجود شخص مجهول، داخل استراحة الأطباء بالطابق الرابع، المقيم بها، وقيامه بالاستيلاء على مظروف مالي به مبلغ 1000 جنيه، وعند شعوره به، قام بالهرب، فطارده، إلا أنه ألقى بنفسه من شرفة الطابق الثالث بذات المستشفى ليموت في الحال، طبقاً لأقوال الطبيب المبلغ.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم أول بقيادة الرائد محمد هاني رئيس مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص مجهول لم يتم التعرف عليها بعد، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة والتي قامت بمناظرة الجثة ومباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضرا بالواقعة، وعمل التحريات اللازمة للتعرف على هوية صاحب الجثة وتفريغ الكاميرات والتحقق من صحة الواقعة، وأخذ أقوال الشهود والطبيب المبلغ.

وتلقت غرفة العمليات بشرطة النجدة بلاغاََ من أحد الأطباء بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ يفيد بمصرع شخص داخل الحرم الجامعي بعد محاولة سرقتهم وإكتشاف أمره حاول الهروب بعدما طاردوه إلا أنه ألقى بنفسه من شرفة الطابق الرابع بالمستشفى ليلقى حتفه.