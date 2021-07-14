حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل كوكبه الحاكم هو المريخ، وحجره الكريم هو الألماس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل مهنيًا

القمر في منزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا ويجعلك اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل عاطفيًا

ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل ريهام سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.