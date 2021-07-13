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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:05 ص | الثلاثاء 13 يوليو 2021
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يتميز بطيبة قلبه وحبه لقضاء وقته مع المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 13-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم إصرارا على تحقيق التطور والفوائد بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. فينوس والمريخ بمنزلك الثامن يساعدانك على الاقتراب ممن تحب، والجميع يفقدون كل مقاومة أمام دفئك وابتسامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

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