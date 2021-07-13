حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 13-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة في حياته المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب 13-7-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك وقد تعيش أجواء احتفالية تمنحك شعورا بالسعادة.

حظك اليوم برج العقرب 13-7-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والخلافات.. تستطيع اليوم أن تصلح العلاقات، استفد من الوقت الراهن.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.