100 ألف جنيه تعويضًا للصيادين في حالة الإصابة بالعجز أو الوفاة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، قررت منح وثيقة تأمين على الحياة لصغار الصيادين، قيمتها 100 ألف جنيه، تجدد سنويا بمبلغ 60 جنيهًا.

وأضاف «سعفان» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، لتوزيع 950 ألف وثيقة ،بوليصة تأمين، على الحياة على صغار الصيادين من 12محافظة تنتشر فيها مهنة الصيد، أن توزيع بوليصة التأمين على الحياة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الحكومة بالاهتمام بفئة الصيادين والعمالة غير المنتظمة، وتوفير الرعاية الكاملة لها.

وأشار الوزير، إلى أن بوليصة التأمين تعد نوعًا من أنواع تأمين حياة وأسر الصيادين حال تعرضهم للإصابة بالعجز الجزئي الكلي، أو الوفاة.