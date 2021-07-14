في 6 خطوات.. غير اسم المشترك لعداد كهرباء بالمدن الجديدة

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية، مجموعة من الاشتراطات والمعايير، لمن يريد تغيير اسم المشترك في عداد كهرباء لوحدة سكنية في إحدى المدن الجديدة.

وتستعرض «الوطن» تلك الاشتراطات، على النحو التالي:

الإجراءات

1) التوجه إلى هيئة المجتمعات العمرانية.

2) التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

3) التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

4) انتظار موعد المعاينة والذي يتم تحديده عبر رسالة نصية قصيرة SMS على الهاتف المحمول.

5) تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجد.

6) استلام الخدمة والذي يتم تحديده عبر رسالة نصية قصيرة SMS على الهاتف المحمول.

الشروط

1) مالك الأرض أو وكيل أعمال.

2) عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة .

المستندات المطلوبة

1) صورة من إيصال التأمينات الاجتماعية.

2) صورة الرخصة.

3) صورة من بطاقة المالك في حالة حضوره، أو صورة التوكيل الرسمي.

4) صورة بطاقة الوكيل.

5) صورة معتمدة للتوكيل من الإدارة القانونية.

6) صورة بطاقة التوكيل.

7) صورة محضر التسلم مسجل عليها من المالك القديم إلى المالك الحالي.

8) صورة ترخيص تشغيل.

بعد الانتهاء من تجهيز المستندات وتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، مقابل رسوم خدمة قدرها 54 جنيهًا، وتقوم الهيئة بعد ذلك بدراسة الطلب وفحصه، فإذا كان مستوفي الشروط فإنه يتم قبوله، وإرسال رسالة نصية لتحديد موعد استلام الطلب.

وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية، عددًا كبيرًا من خدماتها بشكل إليكتروني، عبر موقعها الإليكتروني، وذلك في إطار خطة الدولة لإتاحة خدماتها للمواطن بشكل إليكتروني، ضمن مشروع الرقمنة الذي تتبناه.

ويمكن الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية، من خلال تسجيل حساب على البوابة.