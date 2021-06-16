تصنيع 13.9 مليون عداد كهرباء مسبق الدفع سنويا في 6 شركات محلية

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، أنَّ العدادات مسبقة الدفع التي يتمّ تركيبها تصنع عن طريق 6 شركات محلية، مضيفًا أنَّ الشركات المصنعة تصل قدرتها التصنيعية إلى 13.9 مليون عداد سنويًا منها تصنيع 5 ملايين عداد بشركة «جلوبال إلكترونكس» و2.8 مليون عداد بشركة «إسكرامكو» و2.8 مليون عداد بشركه السويدي إليكتروميتر و600 ألف عداد بالهيئة العربية للتصنيع، و1.2 مليون عداد بالشركة المصرية للعدادات و1.5 مليون عداد بشركة المعصرة.

بدء خطة التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع في عام 2016

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ وزارة الكهرباء بدأت تنفيذ خطة التوسع في تركيب العدادات مسبقه الدفع منذ عام 2016 من خلال تركيب 2.5 مليون عداد ليصل إلى 4.7 مليون عداد في 2017 وفي عام 2018، وصل إلى 6.9 مليون عداد ليصل ما تمّ تركيبه في 2019 إلى 8.8 مليون عداد، لافتًا إلى أنَّ ما تمّ تركيبه حتى نهاية دسمبر من عام 2020 وصل إلى 10.1 مليون عداد.

حل مشاكل أخطاء الفواتير خلال 6 سنوات

وقال المصدر، إنَّ خطة الوزارة لمشروع التحول للشبكة الذكية تستهدف تغيير العدادات التقليدية القديمة بالشبكة الكهربائية بأخرى ذكية أو مسبقة الدفع خلال 6سنوات للقضاء نهائيًا على مشاكل اخطاء الفواتير ولرفع مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء للمشتركين باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لافتا إلى أنَّ الوزارة تستهدف تركيب مليوني و100 ألف عداد مسبق الدفع وذكي سنويًا للتوسع في نشر الخدمة على مستوى المحافظات

تركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات توزيع

وأشار المصدر، إلى أنَّ ىالمشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي والذي يتم تنفيذة بنطاق 6 شركات توزيع يحقق العديد من المميزات من بينها القضاء على شكاوى فواتير الاستهلاك من قبل المواطنين وخفض معدل الفقد في شبكات التوزيع وخفض تكلفة قراءة العدادات العادية واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات وترشيد الاستهلاك من خلال متابعة الأحمال اليومية والشهرية للمواطن.