4 مستندات للحصول على عداد كهرباء مؤقت حق انتفاع لكشك

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في عمل «كشك» بالمدن الجديدة عن الأوراق والمستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على عداد كهرباء مؤقت حق انتفاع للكشك الخاص به.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الرسوم المقررة للتقدم بطلب للحصول على عداد للكشك الخاص به هو 300 جنيه.

شروط الحصول علي الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

- إيصال سداد وصورة من تقرير مباحث الكهرباء

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية

- توكيل إن وجد

- الموقف من الحي

الإجراءت والخطوات المطلوبة

الخطوة الأولى: التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

الخطوة الثانيه: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

الخطوة الثالثة: انتظار موعد المعاينة ويحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS.

الخطوة الرابعة: تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجب.

الخطوة الخامسة: استلام الخدمة ويحدد موعد الاستلا م عبر رسالة قصيرة SMS.

4 مخالفات تؤدي إلى قطع الخدمة

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 مخالفات تؤدي لانقطاع الخدمة عن المنازل وهي:

- استعمال المواطن للتيار الكهربي في غير الغرض المخصص لاستخدامه والوارد في عقد التوريد، وذلك كما جاء في اللائحة.

- منع مندوب الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل التي تراها الشركة للتوصيلة أو العدادات.

- عدم المحافظة على العدادات أو الأجهزة أو تغيير موضعها، أو كسر أحد الأختام بالعداد ففي هذه الحالة يسدد المنتفع نفقات استبدال الختم، أما إذا صاحب ذلك خلل في العداد يتم إعداد تسوية لاحتساب الاستهلاك طبقا للائحة التجارية، وكذلك حالة تغيير مكان العداد أو صندوق المصهرات.

- زيادة الأحمال عن القدرة المنصوص عليها في عقد التوريد، دون الرجوع للشركة أو الحصول علي موافقتها.