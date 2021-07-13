محافظ الشرقية يتابع مشروعات «حياة كريمة» بقرى الحسينية

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حواراً مجتمعياً مع أهالي قرى مركز الحسينية، بقرية «قهبونة»، اليوم الثلاثاء، لمتابعة سير العمل بمشروعات «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها بنطاق قرى المركز، والبالغ عددها 41 قرية و740 تابعاً، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات التنموية والخدمية طبقاً للجدول الزمني المحدد لها.

أكد المحافظ أن أعمال التطويرالجارية بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تسير على قدم وساق، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين المحافظة والأجهزة المعنية الأخرى، لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وتغيير شكل الحياه إلى الأفضل.

وقال محافظ الشرقية إن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري حلم يتحقق على أرض الشرقية، حيث ستشهد قراها نقلة نوعية وحضارية في كافة القطاعات والخدمات المقدمه لقاطنيها، مشيراً إلى أن اختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لاحتياجات المواطنين بالقرى التي تعاني من نقص شديد في الخدمات، لتدخل ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو الشركات والهيئات ومديرو مديريات الخدمية، مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والأبنية التعليمية، والصحة، والإسعاف، والري، والاتصالات، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، عرضاً تفصيلياً عن حجم المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تمت الإشارة إلى أن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمني المحدد، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل أي عقبات تقف أمام التنفيذ.

وفي نهاية اللقاءـ،حمل الأهالي محافظ الشرقية رساله شكر وامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمبادرته الكريمة لتطوير قرى الريف المصري، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية على زيارته لهم اليوم، ومتابعته نسب تنفيذ المشروعات الجارية، وعقد حوار مجتمعي معهم، للتعرف على أرائهم والاستماع إلى مقترحاتهم، لاستكمال أعمال التطوير التي تشهدها القرى.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، والمهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد مرسي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة.