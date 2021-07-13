30 ألف طن بضائع حركة الصادر بميناء دمياط والوارد 36 ألف طن

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 24 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألف و128 طناً، تشمل 11225 طن فوسفات، و7783 طن يوريا، و5539 طن رمل، و4671 طن كوارتز.

36131 طن حركة الوارد بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط، خلال الساعات الـ24 الماضية، 36 ألف و131 طناً، تشمل 6500 طن ذرة، و12227 طن خردة، و4717 طن أبلاكاش، و5586 طن حديد، و7101 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 701 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وورق عنب وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كركديه وبردقوش وبصل وبقدونس وثوم وريحان وبرسيم حجازى)، وفواكه (برتقال وفراولة وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وماليزيا وإيطاليا وسنغافورة وإنجلترا وألمانيا وأمريكا وسلوفينيا.

وفي المقابل، بلغ عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1499 حاوية مكافئة.

3068 طن قمح رصيد صومعة القطاع العام

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45785 طناً، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 5125 شاحنة.