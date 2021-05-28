177364 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20630 طنا، تشمل: «3062 طن فوسفات، و7000 طن يوريا، و6500 طن علف بنجر، و4068 طن رمل».

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وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43164 طنا، تشمل: «4577 طن أبلاكاش، و7633 طن خردة، و1424 طن خشب زان، و25376 طن ذرة، و1472 طن قمح، و682 طن حديد، و2000 طن حمص».

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وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 266 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات «بطاطس وخرشوف وفاصوليا وبروكلي وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «بصل وبردقوش وثوم وبرسيم وقطن وريحان وزيتون وشمر ولب سوبر»، وفواكه «برتقال وعنب وفراولة»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب وإيطاليا وهولاندا وسنغافورة وألمانيا والصين وهونج كونج وإسبانيا وتايوان وبنجلاديش وسلوفينيا والهند.

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وبلغ عدد الحاويات الوارد 89 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 360 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177364 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 68911 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 4301 شاحنة.