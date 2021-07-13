إزالة دار مناسبات جامع عمرو بن العاص في حي مصر القديمة

أعلن اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، إزالة دار مناسبات جامع عمرو بن العاص مؤكدًا أن ذلك فى إطار بدء أعمال التصميم والتنفيذ لأعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحضاري والتاريخي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

إزالة إشغالات

من ناحية أخرى، قاد رئيس حي مصر القديمة، حملة مكبرة لرفع كفاءة وتطوير الميدان القديم الذي سوف يطلق عليه اسم «ميدان عمرو بن العاص» بعد تطويره وتجميله وإزالة الاشغالات وكل المظاهر السلبية التى حتى يتناسب مع الشكل الحضاري لمنطقة مصر القديمة التاريخية والحضارية، مشددا على متابعة لحظية لأعمال التطوير التي تتم بالميدان كي يظهر بالشكل الحضاري اللائق بالحي، ويساهم في تحسين الصورة الجمالية للمكان.

وأضاف رئيس الحي أن خطة التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع القطاعات والمرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية والتطوير هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

حملات نظافة

وعلى صعيد آخر تابع رئيس حي مصر القديمة حملات النظافة التي يقوم بها الحى صباحا ومساء، في إطار خطة الحي لرفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على المظهر الحضاري والجمالي، وتوفير بيئة صحية وامنة للمواطنين، مؤكدا استمرار متابعته لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة؛ بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق حي مصر القديمة.

معاينة عقار

وتوجه رئيس حي مصر القديمة، وسكرتير عام الحي أيمن فوزي وجميع الجهات المعنية إلى البلوك رقم 1 بمساكن عين الصيرة فور وصول إخطار الحي بشأن وجود عقار آيل للسقوط وتم التحرك على الفور وأخذ الاجراءات اللازمة حفاظا علي أرواح المواطنين القاطنين داخل العقار وتبين من المعاينة الهندسية أن البلوك يتطلب ترميمه ولن يتم الإخلاء للسكان طبقُا للرأي الهندسي بعد الوقوف على مدى السلامة الإنشائية والخطورة التي يشكلها العقار.