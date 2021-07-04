محور الحضارات يعيد الروح لمنطقة مصر القديمة

تشهد محافظة القاهرة وتحديدا منطقة مصر القديمة، تطورا غير مسبوق لاستعادة الوجه الحضارى لتلك المنطقة التاريخية وإزالة التشوهات التى لحقت بها فى العقود الأخيرة، وبعد افتتاح متحف الحضارة على أرض الفسطاط، صارت المنطقة محط أنظار العالم، وسعت الدولة جاهدة خلال الفترة الماضية فى إزالة البؤر العشوائية وتغيير حياة سكانها إلى الأفضل فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، فضلا عن إحداث طفرة فى قطاع النقل والطرق لإنهاء أزمة المرور، وبدأت مصر القديمة تستعيد رونقها وظهر ذلك جليا فى مناسبة نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث شهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير ساهمت فى القضاء على التكدس المرورى فى تلك المنطقة الاثرية بعد انشاء محور الحضارات.

تفاصيل محور الحضارات

رصدت «الوطن»، كل تفاصيل محور الحضارات الذى يعد نقلة حضارية كبيرة فى مصر القديمة، وهى كالتالى:

-يربط المحور طريق الخيالة والطريق الدائري

- إنشاء 6 كبارى فى منطقة الفسطاط لربط المنطقة بالطريق الدائري وطريقي صلاح سالم والأوتوستراد، والعاشر من رمضان.

- محور الحضارات بمنطقة عين الصيرة يتكون من طرق سطحية بطول 9 كم باتجاهين، وعدد 2 كوبري.

-الكوبرى الأول هو كوبري عين الصيرة ويربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة مُتجهًا إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الثاني، وهو يمثل نقلة نوعية في المنطقة.

-أما الكوبري الثاني يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، ثم شارع الكردي ويستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأوتوستراد، ومنه إلى أقصى شرق القاهرة ليسهل الذهاب والإياب للتجمع الخامس والمدن الجديدة.