«المالية»: توجيهات رئاسية بالتوسع في الاقتصاد الأخضر

قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتوسع في الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر، لأنه يراعي البعد البيئي، ويحد من التلوث ويقلل من انبعاثات الكربون في الهواء الأمر الذي يحافظ على جودة الهواء، مشددًا على أنهم يدرسون حاليًا أكثر من بديل مقترح للحوافز المالية، لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة والتحول للطاقة النظيفة.

وأضاف «حازم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن الاعتماد على مشروعات الاقتصاد الأخضر يساعد في ترشيد استهلاك الوقود، مشددًا على أن مصر تسعى إلى زيادة الاستثمارات الخضراء من 15% في العام المالي الحالي إلى 30% في الموازنة الجديدة، وتنفيذ 140 مشروعًا في مختلف القطاعات، ومنها مشروع إنتاج سيارة كهربائية في مصر، بهدف تحسين مركزها في مؤشر الأداء البيئي.

وتابع مستشار وزير المالية للشئون الهندسية أن الاستثمارات الخضراء هي أحد المؤشرات المهمة في مدى تقييم المستثمرين للتوجه إلى هذه الدولة، وخلال الفترة الماضية مصر أنشأت أكبر محطة طاقة شمسية، وهناك مشروعات أخرى مثل تبطين الترع الذي يحسن البيئة حول الترع والمصارف، وجودة المنتج الزراعي والصحة العامة للمواطنين، وهي استثمارات مهمة للحفاظ على البيئة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الأخضر.

وشدد على أنهم يبحثون توطين صناعة السيارات الكهربائية، بما يسهم فى توطين صناعة بوابة لتصدير هذه السيارات لإفريقيا، كما يسعون إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التعافي الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول.

ولفت إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر والتي هي صديقة للبيئة، تساعد في الحفاظ على صحة المواطنين، خاصة فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.