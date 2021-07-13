يعشق الكثيرون تناول فاكهة المانجو في فصل الصيف، ويشربونها كعصائر وكوكتيل لترطيب الجسم، والحصول على فوائدها الكثيرة، لذلك يبحث الكثيرون على محرك البحث العالمي «جوجل» عن أنواع المانجو في مصر بالصور وأسعارها في سوق العبور 2021، بسبب اختلاف أنواعها وأسعارها التي بدأت من 7 جنيهات، ووصلت لـ 40 جنيهًا.

أنواع المانجو في مصر بالصور وأسعارها في سوق العبور 2021

في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم في مجال أسعار المواد والسلع الغذائية، نستعرض أنواع المانجو في مصر بالصور وأسعارها في سوق العبور 2021، والتي جاءت كالتالي:

مانجو عويسي

تراوح سعر الكيلو جرام من المانجو العويسي ما بين 15 إلى 30 جنيهًا.

مانجو هندي

يتراوح سعر المانجو الهندي ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

مانجو تيمور

سجل الكيلو من مانجو تيمور نحو 25 جنيها.

مانجو زبدية

وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية من 10 إلى 17 جنيهًا.

مانجو بلدي

أما كيلو المانجو البلدي وهو أرخص الأنواع، فقد تراوح من 8 إلى 12 جنيها.

مانجو فونس

وصل سعر كيلو المانجو فونس نحو 20 جنيهًا.

مانجو فص

وصل سعر كيلو المانجو فص إلى 40 جنيهًا.

مانجو دبشة

تراوح سعر كيلو المانجو دبشة من 7 إلى 11 جنيهًا.

مانجو صديقة

وتراوح سعر كيلو المانجو صديقة من 12 إلى 18 جنيهًا.

مانجو جولك

تراوح سعر كيلو المانجو جولك من 8 إلى 14 جنيهًا.

مانجو سكري

تراوح سعر كيلو المانجو سكري من 15 إلى 20 جنيهًا.

مانجو بيض العجل

تراوح سعر كيلو المانجو بيض العجل من 7 إلى 11 جنيهًا.

مانجو سنارة

تراوح سعر كيلو المانجو سنارة من 7 إلى 11 جنيهًا.

مانجو فجر كلان

يتراوح كيلو مانجو فجر كلان بين 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

مانجو التومي

أما المانجو التومي يتراوح سعر الكيلو بين 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.