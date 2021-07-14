«هفوِّل الأول».. القصة الكاملة لمقتل سائق داخل محطة وقود بعين شمس

«أنا اللي هفول الأول» كانت تلك الكلمات بمثابة فتيل النيران الذي اشتعل لينتج عنه مقتل سائق «توكتوك» داخل محطة الوقود بمنطقة عين شمس.

أحداث الواقعة

طابور من السيارات ومركبات «التوكتوك» كل منها منتظر دوره لتعبئة خزان الوقود الخاص به حال وقت الظهيرة وسط حرارة الجو وأشعة الشمس الحارقة حيث وبعد انتهاء العامل من تعبئة خزان مركبة وتلقي النقود ينتقل لما تليها بطريقة سير منتظمة، ولكن قطع ذلك المشهد المألوف انشقاق «توكتوك» عن آخر الطابور وتقدمه إلى أن وصل لمقدمة الطابور.

مشهد مأساوي

نزل شاب من مركبة «التوكتوك» الخاص به محدِّثا عامل الوقود «إملالي التانك ده»، وعلى الجانب الآخر نزل من السيارة الماثلة بالطابور شخصان ليستفسرا عن سبب قطع سير الطابور حال مجيء دورهما، وبدأ الطرفان في افتعال الشجار واستعراض عضلات كل منهم على الآخر وسط محاولة المواطنين ومُلاك المركبات في فض ذلك الشجار حتى لا ينتهي بمشهد مأساوي ولكن كل منهم يقوم بتوجيه السباب للآخر والتهديد بقتله، وفي تلك الأثناء، أشهر المتهمان سلاحا أبيض ووجها عدة طعنات للمجنى عليه فى قلبه، ما أرداه قتيلا في الحال وسط صراخ البعض وابتعاد الآخر في اندهاش من ذلك المشهد المأسوي، وتم منع المتهمين من الهروب لحين حضور الأجهزة الأمنية وضبطهما.

ضبط المتهمين

وانتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، بعد تلقى بلاغ من المواطنين للتأكد من صحة البلاغ والوقوف على ملابساته وبإجراء المعاينة الأولية تبين أن مشاجرة كانت السبب في تلك الواقعة.

التحريات

وكشفت التحريات قيام المتهمين والمجني عليه بالتشاجر وتبادل السباب لرغبة كل منهم في تعبئة خزان وقود المركبة الخاصة به داخل محطة الوقود بدائرة عين شمس، وحال ذلك تعدوا عليه بالضرب من ثم وجهوا له عدة طعنات في قلبه، ما أدى لوفاته وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.

تجديد حبس المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس بمصر الجديدة، تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لإدانتهما بقتل سائق «توكتوك» داخل محطة وقود بمنطقة عين شمس.