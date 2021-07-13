قبل موعده بأسبوعين.. محلات وسط البلد تبدأ الأوكازيون الصيفي

قال عمرو حسن رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن محلات الملابس علقت خلال الأيام الماضية لافتات عروض وتخفيضات تتجاوز الـ 50% قبل انطلاق الأوكازيون الرسمي الذى تقره وزارة التموين في أغسطس، من أجل تحريك الركود الذي تشهده الأسواق.

وأضاف «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك التخفيضات جاءت بغرض الترويج لمنتجاتهم قبل عيد الأضحى، وحرق الأسعار للتخلص من المخزون الراكد لديهم للحصول على السيولة المناسبة، لافتًا إلى وجود آخرين بدأوا فى الترويج لبضائعهم عبر منصات التواصل الاجتماعى.

فيما قال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة، إن التخفيضات جاءت لتحريك الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار مناسبة لكافة الشرائح، موضحًا أن تكدس البضائع فى المحلات، دفع التجار لتحريك الأسعار قبل عيد الأضحى.

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا تحسنًا ملحوظًا في حركة بيع ملابس الأطفال الأعلى، قائلا:« طقم الولد أو البنت 5 سنوات يبدأ من 300 حتى 500 جنيه، وملابس البي بي من سلوبيتات بيبي أولادي أو سلوبيتات جينز بيبي أولادي أو سلوبيت فستان بيبي بناتي أو بيجامات أطفال أقل سعر للطقم 150 جنيه، فيما يباع الطقم البنوتة بأسعار تبدأ من 400 جنيه».