رئيس حي الأسمرات: السكان بيصدروا ملابس وسجاد وسبح لأمريكا وأوروبا

قال حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، إنه جرى نقل سكان عدد من المناطق العشوائية من القاهرة للأسمرات، وهي مناطق منشية ناصر والدويقة في غرب مدينة نصر، وقلعة الكبش والمواردي في السيدة زينب، واسطبل عنتر وعزبة أبو قرن وبطن البقرة في مصر القديمة، وعزبة خيرالله في دار السلام، وعرب الحصار في الخليفة، ومثلث ماسبيرو الشهير، مضيفا: «سكان المناطق العشوائية ملهمش ذنب في أي حاجة عاشوها قبل كده، ومش بنلوم عليهم خالص».

وأضاف «الغندور»، خلال لقاء ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، في حلقة خاصة من الأسمرات، أنه جرى وضع قواعد لمن يجري نقله من المناطق العشوائية للأسمرات، والكل يسير على نظامل كامل متكامل وحياة آدمية: «الملتزم احنا خدامين التراب اللي بيدوسوا عليه فيما لا يحيد عن المنظومة».

وأشار إلى أن محافظ القاهرة يتفقد الحي أكثر من يوم في الأسبوع لمتابعة كل ما هو جديد، إذ نوفر للأهالي كل الخدمات التي يحتاجونها، مشيرا إلى توفير 1400 فرصة عمل داخل الحي، كما أنه يجري تصدير ملابس داخلية للأطفال لألمانيا منذ 20 شهرا، وسجاد يدوي حرير لأمريكا وإسبانيا، كما يتم تصدير سبح، وهذه كانت مهنة معظم أهالي منشية ناصر والدويقة.

وأوضح أن 174 مهني من أبناء الأسمرات من ضمن شركة صيانة العمارات الداخلية والخارجية، وهناك 134 عاملا وعاملة للنظافة داخل الممرات وجميعهم من أبناء الأسمرات: «مش بنجيب حد من برة»، لافتا إلى وجود 4 مراكز طبية سعر التذكرة فيها جنيه واحد فقط شاملة العلاج، كما يجري توفير قوافل طبية مجانية للحي يومين في الأسبوع من 11 تخصصا، ويوجد مخبزان كل منهما بطاقة نصف مليون رغيف يوميا.