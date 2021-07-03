إزاي تتجنب التعرض لضربة شمس في معرض الكتاب؟.. ارتدِ ملابس فضفاضة

انطلق معرض الكتاب في دورته الـ52 يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى يوم 15 يوليو الحالي، والذي يأتي هذا العام في ظروف مختلفة، تتزامن مع موجة حارة على البلاد تصل درجات الحرارة خلالها إلى 38 درجة مئوية، وهو ما لم يعتاده الجمهور خلال الأعوام السابقة، وكان افتتاح المعرض يتزامن كل عام مع فصل الشتاء.

وفي هذا الصدد، يقدم الدكتور محمد جاد استشاري أمراض الباطنة في حديثه لـ«الوطن»، بعض النصائح لرواد المعرض على مدار أيامه حتى لا يصابون بضربات الشمس، على النحو التالي:

نصائح لعدم التعرض لضربة الشمس

1- الإكثار من شرب الماء أو السوائل بكمية كافية.

2- ارتداء الملابس الفضفاضة الواسعة ذات الألوان الفاتحة وخاصة القطنية.

3- عند الشعور بالتعب يجب الراحة في مكان جيد التهوية وبه ظل.

4- يراعى تعرض الجسم لوسائل التبريد «تكييف أو مروحة».

5- يفضل الاستحمام بماء فاتر قبل الذهاب إلى المعرض.

6- يفضل الامتناع عن المشي في الشمس لفترات طويلة.

7- استعمال المظلة الشمسية أو القبعة الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

8- إذا كان هناك شخص مصاب بارتفاع درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس.

9- يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة، لأنهم أكثر الناس تعرضًا لضربة الشمس.

10- النظارات الشمسية تقي العين من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية بنسبة من 99- 100%.

11- يفضل استخدام الكريمات الواقية من الشمس للوقاية من تأثير الشمس الضار على الجلد.

وحدد الدكتور محمد جاد استشاري أمراض الباطنة، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس، وهم:

1- الرضع والأطفال.

2- كبار السن «65 سنة فأكثر».

3- المرضى المعرضون للتشنجات العصبية.

4- المرضى الذين يعانون أمراضًا مزمنة، وخاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.