وزيرة التجارة من جوبا: افتتاح قاعة مؤتمرات دائمة لمنتجات «صنع في مصر»

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية بمدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، لتكون معرضا دائما لمنتجات صنع في مصر بمدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، وذلك خلال افتتاحها معرض «صنع في مصر» بالعاصة جوبا.

معرض دائم لمنتجات صنع في مصر في جوبا

وعلى هامش افتتاح معرض صنع في مصر بمدينة جوبا، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تقرر إنشاء قاعة مؤتمرات مصرية بمدينة جوبا، عاصمة جنوب السودان، لتكون مقرا دائما لعرض المنتجات المصرية، لتلبية احتياجات دولة جنوب السودان من السلع والمنتجات، حيث سيتم إنشاء القاعة من خلال القطاع الخاص المصري.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها في افتتاح معرض صنع فى مصر بمدينة جوبا، إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من إنشاء أول فرع للبنك الأهلي المصري بدولة جنوب السودان، الذي سيتم افتتاحه خلال سبتمبر المقبل، حيث سيكون له دور كبير في تعزيز حركة التجارة بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الشركات المصرية المشاركة بمعرض «صنع فى مصر» أجرت مباحثات مع عدد من الشركات الجنوب سودانية، وهناك اتفاقات مبدئية لبدء تصنيع مشترك لبعض المنتجات، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين، وكذا نقل التكنولوجيا الصناعية المصرية لسوق جنوب السودان.

«إيجا»: نحرص على منتجات صنع في مصر في بلادنا

من جانبه، أكد الدكتور جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، على هامش افتتاح معرض «صنع في مصر» أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان علاقات راسخة، يدعمها توافق الرؤى بين قيادة الدولتين، وحرص الحكومتين على تحقيق طفرة في التعاون الاقتصادي المشترك، وفقا لبيان صحفي لوزارة التجارة والصناعة.

وقال إن بلاده حريصة على تواجد المنتجات المصرية داخل أسواق دولة جنوب السودان، خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وأسعار تناسب المستهلك الجنوب سوداني على غرار معرض «صنع في مصر».

وأعرب عن تطلعه لأن تسهم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا على أهمية دور القطاع الخاص المصري والجنوب سوداني في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والسعي لنقل التكنولوجيا المصرية المتطورة لتطوير الصناعة بدولة جنوب السودان.