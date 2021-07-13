إصابة خطيرة لشخصين في تصادم «عكس الاتجاه» على «جمصة الدولي»

اصيب شخصان بجروح وكسور متفرقة بالجسم، في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل «جامبو» بالمواجهة، على الطريق الدولي الساحلي «دمياط - كفر الشيخ»، أمام قرية «قلابشو»، التابعة لمركز جمصة، وتبين أن سبب الحادث سير السيارة نصف نقل عكس الاتجاه، مما أدى إلى اصطدامها بالمواجهة مع السيارة الملاكي، مما تسبب في إصابة مستقليها، ونقلهما للمستشفى في حالة خطيرة.

ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام مدينة جمصة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ»، أمام قرية «قلابشو» دائرة المركز.

سيارة نصف نقل تسير عكس الاتجاه سبب الحادث

انتقل ضباط مركز جمصة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم «د ق أ 8345» ملاكي، قيادة المدعو «محمود عبد الله الديسطي»، 38 سنة، سائق، مقيم بقرية «بداوي»، دائرة مركز المنصورة، باتجاه كفر الشيخ، والسيارة رقم «ط أ هـ 2412»، نقل «جامبو»، قيادة المدعو «فایق سالم سلام حمادة»، 42 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، باتجاه دمياط، كانت تسير عكس الاتجاه.

وبالفحص تبين أن سبب الحادث سير السيارة الثانية عكس الاتجاه حال قدوم السيارة الأولى، مما أدى الى اصطدامها بالمواجهة، ونجم عن ذلك إصابة كل من قائد السيارة الأولى باشتباه كسر بالقدمين واشتباه نزيف داخلي بالبطن وجروح متفرقة بالجسم، ومرافقه المدعو «طارق محمد إسماعيل الإمام»، 41 سنة، حارس أمن بدولة الكويت، ومقيم في قرية «بدواي»، دائرة مركز المنصورة، بجرح متهتك بالجبهة وكسر بالفخذ اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال قائد السيارة الثانية، أيد مضمون الفحص، وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 1230 لسنة 2021 جنح قسم جمصة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.