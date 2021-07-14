اليوم.. آخر موعد لطلاب الدبلومة الأمريكية للتسجيل في امتحان الـEST

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الموعد النهائي للتسجيل في امتحان الـEST لطلاب الدبلومة الأمريكية اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجاري من خلال هذا الرابط.

وفي سياق منفصل، قدمت قناة «مدرستنا 2 التعليمية» لطلاب الصف الثالث الثانوي، أحد الأسئلة المهمة من حلقات المراجعة، لمادة الرياضيات، فرع الجبر والهندسة الفراغية، وحل نموذج الامتحان التجريبي لمادة الرياضيات فرع الجبر والهندسة الفراغية كاملاً في فيديو تعليمي.

وكشفت عن أهم المقومات الجغرافية التي تساعد على تحقيق التجانس السكاني ووفرة الإنتاج المعدني لأي دولة في سؤال «اختر الإجابة الصحيحة» في فيديو تعليمي، من حلقة «اسأل؟.. نجاوب»، في مادة الجغرافيا وحل نموذج الامتحان التجريبي.

وأوضحت شكل أنظمة الحكم والعلاقة بين السلطات لطلاب الثالث الثانوي، من خلال مشاهدة فيديو تعليمي، في ضوء المراجعة النهائية، من درس «الخلاصة أن»، في مادة الجغرافيا ومتابعة النموذج التجريبي لمادة الجغرافيا مع الإجابات والشرح.

وقدمت في ضوء حل النماذج التجريبية لمواد الصف الثالث الثانوي، بعض الأسئلة المهمة، من نموذج مادة الجغرافيا، مع الإجابات والشرح، في فيديو تعليمي، وحل أسئلة النموذج كاملة مع إجاباتها بتقنية عالية.