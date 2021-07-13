«الفقي» يفتتح مؤتمر الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط غدا

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، غدًا الأربعاء، مؤتمر «الهجرة غير الشرعية في حوض البحر المتوسط»، والذي يستمر لمدة يومين، ويتحدث في افتتاح المؤتمر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، والسفيرة نائلة جبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ومن المنتظر، أن توجه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة إلى المؤتمر، حول جهود الوزارة في هذا المجال.

وتشمل الجلسة الأولى للمؤتمر مساهمات حول دور مؤسسات الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، يتحدث فيها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب والدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة والسكان، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر مسلم المتخصص في ملف الأطفال غير المصحوبين من المهاجرين غير الشرعيين في المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويشمل المؤتمر في يومه الثاني دراسة السياق الإقليمي للهجرة غير الشرعية، ويتحدث فيه خبراء من منظمة الهجرة الدولية وجامعة الدول العربية وعدد من الباحثين العرب.

ويختتم المؤتمر بجلسة تتناول دور الجمعيات الأهلية في تأهيل المهاجرين غير الشرعيين، ورفع الوعي بخطورة اللجوء إلي الهجرة غير الشرعية، وعلاقة ذلك بما يمكن القيام به من مبادرات تنموية وبحثية، من خلال استعراض نماذج من العمل الأهلي من أسيوط والفيوم والمنوفية والقاهرة.