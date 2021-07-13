صراع محتمل بين اليابان والصين بسبب مضيق تايوان «فيديو»

أفاد التقرير الدفاعي السنوي لليابان، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار في مضيق تايوان أكثر أهمية حاليا من أي وقت مضى، حيث يتعرض المضيق لضغط عسكري صيني متزايد، ما يؤجج الأزمة بين اليابان والصين، حيث ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية، أنه المرة الأولى التي يتطرق فيها التقرير السنوي لهذه القضية، حيث أشار أيضا إلى أن الصين كثفت أنشطتها العسكرية حول تايوان، مع دخول نحو 380 طائرة حربية صينية المجال الجوي جنوب غربي تايوان في عام 2020، نقلا عن بيانات من وزارة الدفاع التايوانية.

مواجهة متوقعة بين اليابان والصين بعد تحركات بكين

من جانبها أوضحت قناة روسيا اليوم، أن تقرير الدفاع السنوي لليابان أشار إلى استقرار تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو أمر بالغ الأهمية لأمنها القومي، ما يُظهر موقف اليابان رغبة متزايدة لمواجهة صعود بكين، وهو القرار الذي شجعته الولايات المتحدة.

فيما أدانت وزارة الخارجية الصينية، الموقف الياباني، ووصفته بأنه تدخل فاضح في شؤونها الداخلية.

وأكد التقرير الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء، إبحار سفن حربية صينية، بينها حاملة طائرات، عبر قناة باشي، الممر المائي الذي يربط بحر الصين الجنوبي بغرب المحيط الهادئ، حيث أجرت هذه القطع تدريبات عسكرية العام الماضي، وحال نجحت الصين في ضم تايوان، فإنها ستسيطر عسكريا على هذه المنطقة، وستفرض هيمنتها العسكرية على اليابان.

يذكر أن اليابان ضمت تايوان من أسرة تشينج عقب الحرب الصينية اليابانية عام 1895، حيث يعد احتلالا استمر ما يقرب نصف قرن، كان الاستيلاء على تايوان الهدف الأول في عدوان طوكيو الأوسع على بكين، لكن هذه المرة اليابان هي الأضعف عسكريا، ويؤدي إعادة ضم الصين المحتمل لتايوان إلى تداعيات خطيرة على اليابان، ولهذا السبب أصبحت طوكيو أكثر اهتماما بشأن مستقبل تايوان، لكن نمو القدرات العسكرية لبكين يمثل مشكلة كبيرة أمام طوكيو.