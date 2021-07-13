أول تعليق من صاحب واقعة قطار منوف: «كنت جاي أزور حماتي والكمسري أهاني»

كشف محمد رشاد، صاحب واقعة قطار «منوف- طنطا»، الذي أثار الفيديو المتداول له حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل الواقعة، مؤكدا أن الكمسري أهانه بطريقة سيئة، رغم محاولته تهدئته، قائلا «زقني وأهاني جامد».

وأضاف «رشاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان ذاهب لزيارة حماته في الباجور وبرفقته ابنته الصغيرة، قادما من القاهرة، قائلا: «أنا اتهانت جامد من الكمسري واعتدى عليا بالضرب، وبنتي حالتها النفسية وحشة».

وأوضح صاحب واقعة قطار «منوف- طنطا»، أنه تعجب من موقف الكمسري، وتعنته لعدم حصوله على ثمن التذكرة من الركاب، مؤكدا أن الجميع تعاطف معه في القطار، وحاولوا مساعدته، موضحا أنه يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالقاهرة.

بدورها أكدت هناء قنديل سيدة القطار الجديدة، التي التقطت فيديو لواقعة قطار «منوف- طنطا»، والاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب التذكرة، أنها كانت تجلس بالقطار، وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة، هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيها لدفعها للكمسري، لكنه رفض أن تدفع هي الغرامة، مطالبا الشخص نفسه بدفعها.

وأوضحت «قنديل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيمة التذكرة من منوف إلى شبين الكوم تبلغ جنيها واحدا فقط، فيما طالبه الكمسري بـ21 جنيها، على الرغم أنه لم يتجاوز سوى محطة واحدة فقط، ومضت قائلة: «الله أعلم بنية الكمسري، لأنه أصر على عدم إنهاء الموقف رغم التحايل عليه لدفع المبلغ الذي طلب، خاصةً وأنه لم يمر على باقي الركاب من حامول إلى شبين، لمتابعة دفع التذاكر، بالإضافة إلى تعطيل القطار».

وطالبت «سيدة قطار منوف» بالتحقيق في الواقعة، ومحاسبة من صفع الرجل وأهانه أمام ابنته، في الوقت الذي يعتبر فيه الأب هو السند والضهر لأبنائه.