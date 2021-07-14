حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:13 ص | الأربعاء 14 يوليو 2021
حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا
يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان 14-7-2021 على الصعيد المهني
القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة، ثق بنفسك ولا تدع النقد يزعجك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن أخبارك.
حظك اليوم برج الميزان 14-7-2021 على الصعيد العاطفي
الوضع الفلكي دقيق ويطالبك ذلك بتنظيم جهودك والتأني في ردود أفعالك وحركتك.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.