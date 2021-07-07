حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يحاول مولود برج الميزان موازنة كل أمور حياته، ومراقبة أدق التفاصيل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالمهارة والبراعة والقدرة على التعامل بطريقة عملية.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس والمريخ يدفعك نحو التخطيط لقضاء أوقات حلوة تجمعك بمن تحب.

مشاهير برج الميزان

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.