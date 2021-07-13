«الدواء» تحذّر من استخدام مستحضرات مجهولة لعلاج السمنة

حذّرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر، لإنقاص الوزن وعلاج السمنة، يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعى والفضائيات.

وقالت الهيئة إن الكثير من تلك المستحضرات غير مسجّلة بقاعدة البيانات الخاصة بها، وقد يلجأ البعض لاستخدامها فى إنقاص الوزن دون معرفة مكوناتها، مما قد يسبب لهم أضراراً صحية بالغة.

وناشدت الهيئة المواطنين عدم الانجراف وراء الإعلانات المضللة للترويج للمستحضرات مجهولة المصدر دون الرجوع للجهات الرسمية، لما لذلك من أثر سلبى على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب عليه من أضرار صحية بالغة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمى الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناول أىٍّ من المستحضرات الدوائية، محذّرة من خطورة التطبيب الذاتى.

ورحّبت الهيئة بجميع الاستفسارات عن المستحضرات الصيدلية من مقدمى الرعاية الصحية وجميع المواطنين، من خلال خدمات البلاغات والاستفسارات الإلكترونية على الموقع الرسمى للهيئة، منها: خدمة «مخالفة» للإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وخدمة «إعلان غير ملائم» للإبلاغ عن مواد دعائية دوائية غير ملائمة، وخدمة «استشارة دوائية» للاستفسار عن معلومة دوائية موثوقة.

ويأتى ذلك انطلاقاً من رؤية هيئة الدواء المصرية فى نشر الوعى الصحى فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية والاستخدام الآمن والأمثل لها فى مصر باستخدام الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وانطلاقاً من حرص الهيئة على التصدّى للترويج للمستحضرات غير المرخّصة فى مصر على بعض وسائل التواصل والفضائيات، ومنها ما ورد إلى مركز المعلومات الدوائية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بالهيئة من استفسارات عن بعض المستحضرات مجهولة المصدر، التى يتم الترويج لها على بعض وسائل التواصل الاجتماعى والفضائيات لاستخدامها فى إنقاص الوزن وعلاج السمنة.