«سرق التموين بتاعي».. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بسبب جرعة هيروين

طعنة نافذة في القلب أودت بحياة شاب عشريني داخل مسكنه في الدقي، عندما أمسك القاتل بالسكين وانقض على صديقه وغرس السكين في قلبه وهو يصرخ فيه: «إنت سرقت التموين بتاعي».

ولم يكن المتهم في ذلك الوقت يقصد بالتموين إلا «تذكرة هيروين» تركها على طاولة في صالة الشقة، بعد أن أخرج من جيبه تذكرتين أعطى لصاحبه واحدة وترك الأخرى لنفسه، وخلال انشغاله في التحدث في الهاتف المحمول غافله صديقه واستولى عليها، وعندما انتبه المتهم إلى تذكرة الهيروين بدأ في البحث عنها فحدثت المشاجرة الدامية.

تذكرة هيروين

وتعالت أصوات الصديقان، وهما يتناحران من أجل تذكرة هيروين، التي كان ثمنها حياة أحدهم، عندما أمسك الجاني بالسكين وسدد طعنة نافذة في رقبة صديقه، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات على أثرها، بينما لاذ المتهم بالهرب، تاركًا خلفه صديقه جثة هامدة، قبل أن يلاحظ أحد الجيران أن باب الشقة مفتوح، وعندما دقق النظر، وجد المجني عليه ملقى على الأرض جثة هامدة، وبجانبه السكين المستخدم في الجريمة فأبلغ قسم شرطة الدقي بالواقعة.

القبض على المتهم

24 ساعة فقط مرت على الجريمة، وتمكنت المباحث بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وأنه قتل صديقه انتقامًا منه بعد أن سرق منه تذكرة هيروين كان يستعد لتعاطيها، وأنه فوجئ بالمجني عليه يسرقها، وقت أن كان مشغولًا بالحديث في الهاتف المحمول.

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان سبب وفاته رسميًا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، واستدعت شاهد عيان على الحادث وهو مكتشف الجريمة لسماع أقواله.