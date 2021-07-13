«الطرق والكباري»: تقدمنا 90 مركزا عالميا والحوادث انخفضت بنسبة 44%

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن مصر تقدمت 90 مركزًا في مؤشر التنافسية العالمية في مجال الطرق خلال 5 سنوات، موضحًا أن مصر كانت تحتل المرتبة الـ118، وأصبحت في المرتبة الـ28 عالميا: «ورغم زيادة عدد السيارات في الطرق، فإن الحوادث انخفضت بنسبة 44%، وتغلبنا على كثير من النقاط السوداء التي كانت سببًا في الحوادث، وإيمان القيادة السياسية بأهمية البنية التحتية في الطرق كان له دور كبير في تطوير شبكة الطرق، ومصر تنفذ مشروعات عملاقة انعكست على المواطن والتنمية والإسكان».

إجمالي المستهدف في الطرق

وأضاف «مصطفى»، في مداخلة عبر تطبيق سكايب مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن إجمالي المستهدف في الطرق الجديدة 7 آلاف كيلومتر، وتم الانتهاء من 5 آلاف كيلومتر، ويعملون حاليًا في 1400 كيلومتر، كما أن هناك مشروع آخر لتطوير الطرق الداخلية، بطول 9 آلاف كيلومتر، تم الانتهاء من 5000 كيلومتر، ويعملون في 2000 كيلومتر.

استخدام التكنولوجيا الحديثة

وتابع ئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أنهم يستخدمون التكنولوجيا الحديثة في إعادة تدوير طبقات الرصف، وبدلا من تكسير الأسفلت وإلقائه في المقالب العمومية، ثم وضع طبقة جديدة، هناك حاليا ماكينات تعيد فرم هذه المواد، ويوضع في الطريق على أنه طبقة أساس، ثم توضع طبقة أسفلت جديدة، والتكنولوجيا الحديثة تحافظ على البيئة، ومهمة في صيانة الطرق الدورية.

تخصيص حارات للدراجات البخارية

أما عن تخصيص حارات للدراجات البخارية والهوائية، فقال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إنهم بدأوا في توفير هذه الحارات في 2015، وكل هذه الأمور سوف تنضبط مع نظام الـ«ITS» وكلٍ سوف يسير في الحارة المخصصة له.