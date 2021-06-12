السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيارة الطرق والكباري بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بتهمة سرقة سيارة مملوكة لشركة النيل للطرق والكباري بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، والوليد حسين، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1730 لسنة 2021 جنايات أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 599 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بضبط كل من «أحمد ع. م.»، 29 سنة، سائق ومقيم بالعاشر من رمضان، و«كريم م. أ.»، سائق، 25 سنة، مقيم بالقاهرة، و«عصام ف. م.»، 26 سنة، سائق، مقيم بالحرفيين بالقاهرة، لأنهم قاموا بسرقة سيارة مملوكة لشركة النيل الطرق والكباري، تحت تهديد الأسلحة النارية كانت بحوزتهم، عبارة عن بندقية خرطوش.

وأفاد «كمال. ر. أ.»، 59 سنة، سائق مقيم بالغربية، بأنه حال تواجده بالسكن المستأجر من قبل شركة النيل العامة للطرق والكباري، اكتشف سرقة السيارة قيادته، والمملوكة للشركة، حال توقفها أسفل محل سكنه.

وأكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة، وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وبعد تقنين الإجراءات صدر قرار بضبط وإحضار المتهمين، الذين تم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، وأرشدوا عن الشخص الذي تصرف في السيارة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم، بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات لكل منهم.