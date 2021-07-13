محمود محيي الدين يكشف تفاصيل كتابه «في التقدم: مربكات وسياسات»

كشف الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية، تفاصيل كتابه الجديد «في التقدم: مربكات وسياسات» الذي سيتم إصداره خلال شهور قليلة، مشيرا إلى أنه يتحدث فيه عن أسباب تخلف الدول عن التقدم حول العالم، وكذلك الأسباب التي تجعل الدول أكبر قدرة على التطور والتقدم من خلال الاستثمار في البشر والبنية التحتية والبنية الأساسية والبنية التكنولوجية.

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن مفهوم المربكات هو المعوقات التي قد تكون موجودة لأسباب داخلية أو إقليمية أو دولية مثل جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، التي عطلت مسيرة التنمية في كثير من دول العالم، وقد تكون المربكات شكلها إيجابي من الوهلة الأولى، مثل الرقمنة والتحول الرقمي، فحال عدم الاستعداد لها بشكل كافٍ تتحول لأمر مربك.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ممثل المجموعة العربية، إلى أنه يجب الاستعداد للرقمنة بشكل كافٍ في الاستثمار بالقاعدة التكنولوجية وتعليم المواطنين بشكل جيد وتطوير كل النظم المتبعة، فهي الآن إيجابية بالأساس، وتسمح لنا بالتواصل، لكن قد تكون مربكة وتُسبب الفقر وتتسبب في التوزيع السيء للدخل، إذا لم تستعد الدول لتطورات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد بالأساس على البيانات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: «علينا فهم كيف تدور التنمية ودور أسواق المال ودور القطاع المالي والمصرفي في هذه التنمية، وهناك مشاكل في المال المتوفر في الاستثمار، وكل ما يرتبط بالتنمية، حيث إن هناك حالة من التباعد بين حركة أسواق المال وما تحتاجه الدول من استثمار، لذلك فالكتاب يناقش أيضًا التعامل مع التطورات الاقتصادية الدولية في آخر 3 سنوات، ويرصد تناول تطورات الاقتصاد العربي في الفترة نفسها وإدارة الأزمات وغيرها من الموضوعات التي تهم أي حد معني ليس فقط بتطور دولته أو إقليمية أو اقتصادية ولكن أيضًا تطور نظم وأعمال الشركات».