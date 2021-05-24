محمود محيي الدين: نسب النمو المتوقعة في الشرق الأوسط تتراوح بين 2 و4%

قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وممثل المجموعة العربية، إن العالم يشهد طلبا كبيرا على السلع المعمرة والسيارات وأجهزة الكمبيوتر، وهناك حالة من التعطل الشديد في إتاحة الرقائق الإلكترونية المدمجة، والشرائح المطلوبة لأجهزة الحاسب، وهي تدخل الآن في تصنيع كل شيء في العالم الرقمي، لدرجة أن أحد المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنتج 300 ألف سيارة، توقف عن العمل بسبب عدم وجود هذه الشرائح.

وأضاف محيي الدين في لقاء عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»، أن أمريكا قد تدعم هذه الأزمة بـ50 مليار جنيه، «الولايات المتحدة تدرس إتاحة 50 مليار دولار لتصنيع الشرائح، أي أن هذا الرقم لم يعد معضلة مقارنة بالتريليونات، ومن ثم يمكن إتاحة مبلغ قدره 50 مليار مليار دولار، لتوفير اللقاحات في الدول الفقيرة».

وتابع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وممثل المجموعة العربية، أن معدل النمو الاقتصادي العالمي المتوقع، خاضعة للسيطرة على البعد الصحي، ومساندة النشاط الاقتصاد، وقد تصل بعض الدول مثل أمريكا إلى 6%، والصين وبعض جيرانها سيتجاوزون 8%، أما أفريقيا والشرق الأوسط، فإن معدلات النمو فيها ستتراوح بين 2% إلى 4%، مقابل 3% إلى 4.5% في الدول الأوروبية، مشددًا على أن التنمية ستكون مهددة في الدول التي تتعافى من الأزمة، إذا استمرت أزمة توفر اللقاحات.