رئيس المركزي للتنظيم والإدارة: مصر غيرت عاصمتها 25 مرة سابقا

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الانتقال من عاصمة إلى أخرى ليس أمرًا هينًا، ولا يحدث في حياة الأمم كثيرًا، والكثير من الأجيال لم تشاهده، ولكن الدولة المصرية من أكثر الدول التي انتقلت إلى عواصم جديدة، وبعض الكتب أشارت إلى أن مصر غيرت عاصمتها 25 مرة خلال 6 آلاف سنة مضت، مشيرا إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية حدث عظيم ويحتاج إلى كافة الاستعدادات للخروج بالشكل المناسب، والاستعدادات تتم على قدم وساق.

وأضاف «الشيخ»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أن الحكومة عندما فكرت في العاصمة الإدارية الجديدة فكرت في 6 عناصر، وهي: المقرات الجديدة، والمقرات القديمة القائمة، والبنية التكنولوجية المعلوماتية، والموظف المنتقل وكيفية الاختيار والتأهيل، وأيضا حوافز المتنقلين، ثم كيفية إدارة هذه العناصر، والحكومة بكل أجهزتها تعمل بتنسيق كامل في هذه المحاور، والمخطط والمستهدف أن يكون الانتقال في الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح أن الحكومة حددت عدة برامج تدريبية للموظفين المرشحين للانتقال، أولها «الأساسيات» يحصل عليها كل المرشحين للانتقال، وتتضمن استراتيجية التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد، والمشروعات القومية الكبرى، وماذا حدث في مصر، وأيضا تدريب لـ«الجدارات والكفاءات»، وتم تدريبهم على السمات التي يجب توافرها في الموظف الجيد، وهناك 23832 شخصًا تم تدريبهم على تدريب الجدارات، مشددًا على أن الاختبارات تكون بعد التدريبات.

وتابع أنهم دربوا الموظفين أيضا على محور التطبيقات، وهي الـ«أبليكشن» التي سوف يستخدمها الموظفون، مثل تطبيق «الموارد البشرية المميكنة» الذي يهم كل الموظفين في الدولة، موضحا أن هناك تطبيقات 765 تطبيقا تخصصيًا في العاصمة الإدارية، وهناك تطبيقات تشاركية سوف يستعملها كل موظفي الدولة، وعدد من تدربوا على التطبيقات 56587 موظفا حصلوا على التدريبات الخاصة بالانتقال للعاصمة الإدارية.