الحاج علي: «القاهرة للكتاب» أول معرض يتخطى المليون زائر منذ كورونا

شهد اليوم الثالث عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 88 ألف مواطن لقاعات المعرض، وبذلك يصل إجمالي عدد الزوار الفعلي للمعرض منذ افتتاحه ليتخطى مجموع رواده حتى اليوم الثالث عشر حاجز المليون زائر، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأول في العالم منذ جائحة كورونا الذي تخطى مجموع رواده حاجز المليون زائر، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أي تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفاً أن هذه الأرقام في ظل تحديات كورونا تمثل معدلات متميزة للإقبال الجماهيرى، متوقعاً زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الأسبوع الجاري، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل ما نشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التي يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.