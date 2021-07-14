افتكرت الطفلة مخطوفة.. سيدة قطار منوف تكشف الواقعة: الكمسري مستفز أوي

كشفت السيدة هناء زكي، مصورة فيديو اعتداء كمسري في قطار منوف على مواطن أمام ابنته، تفاصيل جديدة عن الواقعة، فذكرت أنها في البداية سمعت ضجة كبيرة وصراخا لطفلة بالقطار، فهرعت إليها وظنت في البداية أن الطفلة مخطوفة، لكن تفاجأت بأن ركاب القطار ذكروا لها بأن الكمسري صفع والد الطفلة أمامها، بسبب قيام والد الطفل بركوب محطة زيادة عن ثمن التذكرة التي قطعها.

وأضافت «زكي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن الواقعة حدثت بالضبط في قرية الحامول، «الكمسري كان بيقول للراجل طلع 21 جنيه فرق التذكرة، فقال له والله العظيم ما معايا فلوس»، موضحة أن بعض الركاب عرضوا دفع قيمة الغرامة المطلوبة من مواطن في القطار، لكن الكمسري رفض هذا الأمر.

وأشارت إلى أن الراكب قال للكمسري إنه سيدفع الفرق في المحطة عندما يصل لبلده، فيما رد عليه الكمسري «والله ما أنت نازل ولازم أسلمك للشرطة، وعندما بادرت بعرض دفع الفرق وقلت له حرام عشان بنته اللي بتعيط، وقطعت قلوب كل الركاب، فرد (لا مش هاخد غير منه، هو ولو ما جبش هوديه الشرطة)»، مضيفة: «صوتي راح من الصراخ، لأن الكمسري استفزني لرفضه أخذ الفلوس، وبيقول لا لازم أسلمه».

وتابعت: «لازم يتحقق معاه عشان نعرف هو تبع مين أصلًا، ليه بيعمل كده ولصالح مين»، مؤكدة أن تطبيق القانون في تحصيل الثمن الخاص بالتذكرة يجب أن يكون بروح القانون، وهل فيه نص في القانون بيقول لازم تبقى الفلوس من جيبه؟ ما أنا عرضت وهو اللي كان عايز يواصل في المشكلة».