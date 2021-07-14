تفاصيل ارتفاع منحنى إصابات كورونا في أمريكا.. تضاعف الحالات بشكل يومي

بعد شهور من تراجع عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكي، ارتفع منحنى الفيروس مجددًا مع تضاعف عدد الحالات الجديدة بشكل يومي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدفوعًا بسلالة «دلتا» سريعة الانتشار، وبطء معدلات التطعيم وتجمعات احتفالات الرابع من يوليو، وقفزت إصابات كورونا المؤكدة إلى حوالي 23600 يوميًا الاثنين الماضي، مقارنة بنحو 11300 في 23 يونيو الماضي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

فيما أفادت جميع الولايات الأمريكية باستثناء ولايتي «مين وداكوتا الجنوبية» أن أعداد الحالات قد ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين، وفي الوقت نفسه تواجه أجزاء من البلاد مقاومة للقاحات، في حين تمثل سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الحصة أكبر من الإصابات، بحسب «سكاي نيوز».

وعلى الصعيد الوطني، تلقى 55.6% من الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من كوفيد-19، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وجاءت الولايات الخمس التي سجلت أكبر قفزة في أسبوعين من خلال عدد حالات الإصابة وكانت جميعها ذات معدلات تطعيم أقل: «ميزوري 45.9%، أركانسو 43%، نيفادا 50.9%، لويزيانا 39.2%، يوتاه 49.5%».

وعلى الرغم الزيادة الأخيرة، فإن عدد الحالات في الولايات المتحدة لا يقترب بأي حال من الأحوال من الذروة البالغة ربع مليون في يناير، ووصل معدل الوفيات إلى أقل من 260 حالة يوميًا في المتوسط، بعد تجاوز العدد أكثر من 3400 خلال فصل الشتاء، وهو دليل على مدى فعالية اللقاح في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة لدى من يصابون بالعدوى.