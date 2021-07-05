«فاوتشي»: 99.2% من وفيات كورونا في الولايات المتحدة «غير ملقحة»

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، إن نحو 99.2٪ من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مؤخرًا في الولايات المتحدة شملت أشخاصًا غير مُلقحين.

وفي تصريحات لبرنامج «Meet the Press» على قناة «NBC»، أضاف «فاوتشي» أنه أمر محبط عندما يكون لديك عدوى مثل فيروس كورونا، ومع ذلك، لدينا إجراء مضاد فعال للغاية ولا نستخدمه كما يجب، وهذا هو السبب في أنه من المحزن والأكثر مأساوية عدم استخدام كافة إمكاناتنا بالكامل في هذا البلد.

واستشهد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بأسباب معارضة بعض الأمريكيين للقاح، سواء كان أيديولوجيًا أو ما إذا كان البعض مجرد معارض أساسي للتطعيم أو معارض للعلم، مضيفًا «البلاد لديها الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء، ويجب على المواطنين وضع كل هذه الاختلافات جانبًا وإدراك أن العدو المشترك هو الفيروس».

وأشار «فاوتشي» إلى أن الولايات المتحدة محظوظة جدًا؛ لأن لديها لقاحات كافية لتطعيم كل فرد في البلاد بشكل أساسي، وهناك أشخاص في جميع أنحاء العالم يمكن أن يفعلوا أي شيء للحصول على اللقاحات.

وذكر أن دراسة حديثة، نشرت مؤخرا في موقع موقع ساينس ألرت، أظهرت أن 99% من حالات الوفاة بالجائحة في الولايات المتحدة تشترك بشيء واحد، وهو عدم تلقي اللقاح بحسب الموقع، المتخصص في نشر الدراسات والأبحاث العلمية، فإن من بين 18 ألف حالة وفاة، كان هناك 150 شخصًا تم تطعيمهم بالكامل أي 0.8% فقط، وبينما دخل أكثر من 853 ألف مصاب بكورونا إلى المستشفيات في مايو الماضي، كان أقل من 1200 منهم أو نحو0.1% من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، وذلك وفقا للبيانات المتوفرة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.