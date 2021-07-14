محافظ دمياط تستجيب لعروس يتيمة وتحضر حفل زفافها «صور»

مات أبوها وأمها، ففقدت السند والحنان، وأحست بأن فرحتها في يوم عُرسها منقوصة، فوجهت الفتاة دعوة إلى الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لحضور حفل زفافها، ليكون ذلك عوضًا عن الفرحة الغائبة بوفاة والديها.

وخلال حضورها حفل الزفاف، قدمت المحافظ للعروسين الورود والتقطت معهما الصور التذكارية، وأعربت عن أصدق أمنياتها لهما بحياة سعيدة.

وأعرب العروسان عن سعادتهما الغامرة بحضور المحافظ حفل زفافهما وتلبية دعوة العروس ومشاركتها فرحتها.

كانت فتاة دمياطية توفي والداها وعاشت يتيمة، وقبل يوم زفافها وجهت دعوة لمحافظ دمياط التي لبت طلبها، وحرصت على حضور حفل زفافها الذي أقيم بإحدى القاعات بأحد فنادق مدينة رأس البر السياحية، وحضرت المحافظ حفل الزفاف حاملة بوكية ورد لتقديمه للعروسين و كان بصحبتها عدد من قيادات المحافظة، وأثارت الواقعة إعجاب الكثيرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف المحافظ الإنساني.