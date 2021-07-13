محافظ دمياط تبحث الخطة الاستثمارية واستكمال المراكز التكنولوجية

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة محاور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، والمشروعات المدرجة بها، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ورأفت نور، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والحسابات والمشتريات والمركبات.

وتم خلال الاجتماع، استعراض شامل لأعمال الخطة، التى تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة ورصف طرق ومشروعات خدمية، وأيضاً دعم منظومة النظافة، وكذا إنشاء واستكمال المراكز التكنولوجية ببعض المناطق.

وأكدت المحافظ أنه تم اختيار أعمال الخطة وفقاً لمنظومة محددة، وبعد إعداد الدراسات اللازمة وفقاً للاحتياجات الفعلية والأولويات، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الصالح العام، كما وجهت بسرعة الانتهاء من المقايسات المطلوبة لبعض المشروعات، و إدراج الأعمال المستجدة.

وشددت محافظ دمياط على المتابعة الدورية لما سيتم تنفيذه، للاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة ووضع جداول زمنية للمشروعات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، افتتحت الدكتورة منال عوض طريق كورنيش النيل بمدينة فارسكور، بحضور اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء وحيد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، وممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وتفقدت المحافظ طريق الكورنيش بعد تنفيذ أعمال تطويره، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، التابع للجهاز المركزى للتعمير، بطول 1200 متراً، حيث تضمن المشروع رفع كفاءة سور الكورنيش، وتطوير الممشى وتشجيره وإنارته وإنشاء برجولات، وتنفيذ شبكة لتصريف مياه الأمطار ورصف الطريق وتخطيطه.

وأكدت محافظ دمياط أن كورنيش مدينة فارسكور يُعد الثالث ضمن 5 مشروعات تطوير بكفر سعد وميت أبوغالب والسرو، يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير، مؤكدة أن التطوير حقق طفرة كبيرة بالمنطقة، ولاسيما تحقيق الاستغلال الأمثل لممشى كورنيش النيل، لخلق متنزه جديد أمام المواطنين، واستكمال المنظومة التي تشهدها مناطق مختلفة بالمحافظة للتنسيق الحضارى، مؤكدةً على زيادة عدد المقاعد بالممشى، لاستيعاب أعداد المواطنين المترددين عليه.