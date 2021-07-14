بدء امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة العلمية 2021

بدأت امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل قليل، بامتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، لطلاب الشعبة العلمية علمي رياضة، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وقياس درجة حراراة الطلاب، قبل السماح لهم بدخول اللجان، وتركيب بوابات إلكترونية معقمة أمام اللجان، وتوزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب، قبل بداية الامتحانات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويؤدي صباح اليوم الأربعاء، طلاب شعبة علمي رياضة، وعددهم 100 ألف و169 طالبا، امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحويل محاضر الغش التي وقعت في امتحانات الثانوية العامة 2021 للنيابة العامة، حيث جرى رصد 73 حالة غش في أول 4 أيام من بداية الامتحانات، ولم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بين الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد رصد نحو 73 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، لافتا إلى أنّ جميع الطلاب الغشاشين تم حرمانهم من دخول الامتحانات عامين متتاليين، وهناك إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأكد «شوقي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة وطبيعية ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أنّه لن يسمح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا بدخول لجان الامتحان، وسيتم عقد امتحانات دور ثان لهم بالدرجات الكاملة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.