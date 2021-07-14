وصول أسئلة امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الشعبة العلمية إلى اللجان

أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت منذ قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، وأوراق البابل شيت استعدادا للامتحانات التي تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة ساعتين، موضحة أن نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمَّنة تماما، كما أن جميع اللجان الامتحانية معقمة ضد كورونا.

ويؤدي صباح اليوم الأربعاء، طلاب شعبة علمى رياضة، والبالغ عددهم 100 ألف و169 طالبا، امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم رصد نحو ما يقرب من 73 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021، لافتا إلى أن جميع الطلاب الغشاشين تم حرمانهم من دخول الامتحانات عامين متتاليين، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية.

وأكد «شوقي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة وطبيعية ولا يوجد أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، موضحا أنه لن يسمح لأي طالب مصاب بفيروس كورونا دخول اللجان الامتحانية، وسيتم عقد لهم امتحانات دور ثان بالدرجات الكاملة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، وضعت بشكلها الجديد، بعدما تم تدريب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة من خلال الامتحانات التجريبية، والتي عقدت في أبريل ومايو ويونيو الماضيين، منوهًا بأنَّ جميع أوراق إجابات الامتحانات سيتمّ تصحيحها إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكّدًا أنَّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.