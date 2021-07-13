«التعليم»: أبلغنا النيابة العامة بـ73 حالة غش في الثانوية العامة 

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رصد 73 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، ما بين غش إلكتروني نشر وتسريب الامتحان أو تصوير الامتحانات بالهاتف المحمول، مؤكدة أن حالات الغش مقسمة بواقع 8 حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية، و15 حالة غش في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الشعبة الأدبية، و27 حالة غش في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، و23 حالة غش في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة العلمية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة قررت إبلاغ النيابة العامة بهذه الحالات للتحقيق معها وتوقيع العقوبات القانونية عليهم، موضحاً أن الوزارة قررت حرمانهم من الامتحانات لمدة تتراوح من عام لعامين، بالإضافة إلى توقيع عقوبات رادعة على غالبية مراقبي هذه اللجان.

«شوقي»: الأسئلة في مختلف الامتحانات جرى وضعها بعناية شديدة

وأضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية التي جرى تشكيلها في الوزارة حريصة على تتبع جميع صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإبلاغ وزارة الداخلية بشأنها، مشيرًا إلى أن الأسئلة في مختلف الامتحانات جرى وضعها بعناية شديدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتابع وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون أي معوقات، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية مجهزة بأحدث الأساليب الرقمية الحديثة التي تمكنها من مراقبة أعمال الامتحانات في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي نية لتصحيح عينة عشوائية من امتحانات الثانوية العامة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أنه سيجرى إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد 10 أيام من عقد الامتحان الأخير، موضحة أن تصحيح الامتحانات يتم إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري.