إسكان البحيرة: إنشاء 7992 وحدة سكنية بتكلفة مليار و48 مليون جنيه

7 سنوات من الإنجازات شهدتها محافظة البحيرة في مختلف المجالات، دأب خلالها المسؤولون على تنفيذ مخطط التنمية الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس بالإيجاب على المواطن البسيط، ولعل ملف الإسكان هو أهم الملفات التي شهدت تطورا خلال السبع سنوات الماضية، حيث نفذت مديرية الإسكان بالمحافظة عددا كبير المشروعات السكنية، التي وفرت بدورها وحدات سكنية للشباب والأسر البسيطة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية فقط، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

وأشار إلى أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي، الذي يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكاملا لا ينقطع، لافتا إلى تنفيذ 4421 مشروعا على أرض المحافظة في جميع المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 78 مليار جنيه.

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، انفوجراف يُسلط من خلاله الضوء على حصاد 7 سنوات من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021.

تضمن الانفوجراف إنجازات قطاع الإسكان خلال تلك المدة وتم تنفيذ 4 مراحل بعدد 7992 وحدة سكنية بتكلفة تبلغ مليار 48 مليون جنيه، حيث تم تسليم 3711 وحدة منهم إلى مستحقيها بتكلفة 454 مليون جنيه، وجاري العمل بـعدد 330 وحدة بتكلفة 110 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3951 وحدة شاغرة، تم الإنتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة 484 مليون جنيه.