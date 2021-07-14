جامعة بنها: تأهيل 4 مشروعات لتطوير المعامل بطب بنها للاعتماد الدولي

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وفدا من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والذي ضم الدكتور محمود وفيق مدير إدارة التأهيل المعامل للاعتماد الدولي، والدكتور فرحات سعد استشاري بوحدة إدارة المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري، وشرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور محمود عبدالغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث، والدكتورة نيفين عبدالحفيظ مدير مشروع التحاليل الطبية.

وقال القاضي، إن وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري تعتبر من أفضل الوحدات بكلية، وأكد على أهمية مشروع تحاليل السموم والمخدرات، وأنه ذات جدوى اقتصادية ويخدم سياسات الدولة واتجاهاتها حيال الكشف عن المخدرات والسموم.

من جانبه، أضاف الدكتور محمود عبدالغفار أن الزيارة تهدف إلى تسليم وتسلم مخرجات مشروع تطوير معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري، مع متابعة المشروعات السابقة الممولة من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي بالجامعة.

يذكر أن جامعة بنها متمثلة في كلية الطب البشري قد حصلت على أربعة مشروعات لتطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولي، وقد تم اعتماد معملي الكشف المبكر عن الأورام، ومعمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية من الإيجاك، كما أنه جارٍ اعتماد معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق.