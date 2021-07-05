جامعة بنها تشارك بحملة المليون ريادي: الشروط وطريقة التقديم والمراحل

أعلنت جامعة بنها عن المشاركة في حملة «المليون ريادي» التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت شعار رواد 2030 وكشف بيان صادر عن الجامعة أنه على الراغبين في المشاركة في الحملة من منسوبي جامعة بنها طلاب خريجين أعضاء هيئة التدريس والجهاز المعاون والإداري التسجيل من خلال QR Code المرفق والخاص بمنسوبي جامعة بنها فقط من هنـــــــــــا

«الوطن» تستعرض أهمية الحملة وطريقة الاشتراك بها الخاصة بمنسوبي جامعة بنها والمراحل الخاصة بها ودورها في حل مشكلات البطالة والتنمية

جامعة بنها: ريادة الأعمال تسهم في حل مشكلات البطالة

قال بيان جامعة بنها الصادر عن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو» إن ريادة الأعمال من العناصر المهمة جدا في الدفع باقتصاديات الدول إلى الأمام وحل العديد من مشكلات البطالة والدفع بعجلة التنمية الى مسارات صحيحة في احتياجات سوق العمل.

كما أنها تسهم في القضاء على البطالة وتعزيز ثقافة العمل الحر.

جامعة بنها: مليون ريادي تشجع على تحفيز الشباب

أوضح بيان جامعة بنها أن حملة مليون ريادي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وذلك بغرض تحفيز الشباب على الابتكار والمساعدة في إطلاق مشاريعهم الخاصة الناجحة.

جامعة بنها توضح نوعية البرنامج التدريبي الخاص بحملة المليون ريادي

وأوضح بيان جامعة بنها أن الحملة توفر البرنامج التدريبي الكامل من خلال مجموعة من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمجال ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية عبر الإنترنت والتي يقدمها نخبة متميزة من المدربين المتخصصين.

كيفية التقدم لحملة المليون ريادي عن طريق QR Code الخاص بجامعة بنها

أعلن البيان أن جامعة بنها ممثلة في مركز الابتكار وريادة الأعمال وقعت بروتوكول تعاون مع رواد مصر 2030 (حملة المليون ريادي) والذي كان من نتائجه تخصيص عدد من المنح لطلاب ومنسوبي جامعة بنها على منصة المليون ريادي والتي تهدف إلى اجتيار الطلاب والمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين لكل المراحل التدريبية المقسمة لـ3 مراحل وعند اجتياز كل مرحلة يحصل المتدرب على شهادة باجتياز التدريب ثم الحصول على كارنيه المليون ريادي في المرحلة الثانية من التدريب والذي يوفر العديد من التسهيلات والمزايا في مجال ريادة الأعمال ومنها الحصول على دعم وقروض من البنوك والمساعدة في عملية التسويق الرقمي والعديد من المزايا الأخرى.

مراحل البرنامج التدريبي «المليون ريادي» في جامعة بنها

قالت جامعة بنها في بيانها إن مراحل الحملة هي:

المرحلة الأولى: تشمل التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للاستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في 30 يوما.

المرحلة الثانية: تشمل التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الاجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين واختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

المرحلة الثالثة: يتعرف رواد الأعمال على الإبداع والابتكار لرواد الأعمال، تحليل البيانات والمعلومات في الشركات الناشئة، إدارة وتطوير المنتجات الرقمية للشركات الناشئة، التسويق واستخدام شبكات التواصل الإجتماعي للشركات الناشئة، البيع وإدارة المبيعات لرواد الأعمال، التخطيط الإستراتيجي للشركات الناشئة، تحفيز وتطوير العاملين في الشركات الناشئة، وقوانين الملكية الفكرية وحفظ حقوق الشركات الناشئة.