نائب رئيس جامعة بنها: إعلان نتائج الامتحانات يوليو الجاري

أكد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثاني بمعظم كليات الجامعة، ما عدا «العلاج الطبيعي، وهندسة شبرا، والتمريض، والطب».

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه يجرى حاليا أعمال التصحيح والرصد في الكليات التي أنهت الامتحانات، لسرعة إعلان النتائج خلال شهر يوليو الجاري، واستخراج شهادات التخرج للطلاب من خلال المجمع الصناعي المتكامل، لإصدار الوثائق والمحررات الثبوتية المؤمنة.

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، سير الامتحانات بكلية العلاج الطبيعي، داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور وليد طلعت، القائم بأعمال عميد الكلية.

واطمئن «سوسة» على سير أعمال الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب، خاصة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

وفي وقت سابق تلقى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تقريرا من الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، حول فعاليات التبادل الطلابي والتدريب العملي للطلاب الأجانب من خارج مصر، ضمن برنامج التبادل الطلابي الخاص بالجمعية العلمية الطلابية بكلية الطب.

وأشار التقرير إلى أن 4 طلاب من جنسيات مختلفة تلقوا تدريبا إكلينيكيا في أقسام الباطنة العامة بمستشفيات بنها الجامعي، والمرور على الحالات بالوحدتين الثانية والثالثة، بالتعاون مع أطباء قسم الباطنة، وسوف يستمر التدريب على مدار شهر يوليو الجاري.

ولفت الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى تبادل الخبرات بين كلية طب بنها، والأخرى المماثلة بالدولة، لتلقي التدريب داخل الأقسام الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور محمد جودة، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، أنه يوضع جدول زمني للطلاب للتدريب داخل أقسام الكلية والمستشفى الجامعي، بهدف إكسابهم المعارف والمهارات العملية في مجال العلوم الطبية.