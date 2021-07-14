تعرف على سعر ومواصفات سوزوكي سياز 2022.. «فئة واحدة بـ258.500 جنيه»

طرحت العديد من العلامات التجارية لسيارات الركوب الملاكي داخل السوق المحلي المصري عدد من الطرز موديل العام 2022، منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «سوزوكي سياز 2022».

وفى سطور ترصد «الوطن»، قائمة بأسعار السيارة، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالطراز الجديد.

أسعار سوزوكي سياز موديل 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الملاكي السيدان، وتأتي بفئة واحدة داخل السوق المحلي بسعر يصل إلى 258.500 جنيه.

مواصفات وتجهيزات سوزوكي سياز موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم دوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر.

-المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4490 ملم طول، 1730 ملم عرض، 1485 ملم ارتفاع)، ويصل طول قاعدة العجلات 2650 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 495 لتر، وسعة خزان الوقود 42 لتر.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

- تبلغ سرعة السيارة القصوى 180 كيلومتر/ ساعة.

- السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إليكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية).

- تم تجهيز السيارة بالعديد من المواصفات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، كسوة المقاعد من الجلد، ومقعد سائق قابل لتعديل الارتفاع، وكسوة الأبواب بملمس الجلد».